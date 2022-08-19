Пограничники ликвидировали на Донбассе диверсантов, переплывавших реку

Сообщается, что пограничники заметили группу оккупантов на реке Северский Донец.

Пограничники уничтожили в Донецкой области вражеских диверсантов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба

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Сообщается, что пограничники заметили группу оккупантов на реке Северский Донец.

"Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: двое врагов уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.