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Пограничники ликвидировали на Донбассе диверсантов, переплывавших реку

Сообщается, что пограничники заметили группу оккупантов на реке Северский Донец.
Пограничники ликвидировали на Донбассе диверсантов, переплывавших реку
Иллюстративное фото / Госпогранслужба Украины

Пограничники уничтожили в Донецкой области вражеских диверсантов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба

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Сообщается, что пограничники заметили группу оккупантов на реке Северский Донец.

"Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: двое врагов уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.

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