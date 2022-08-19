В Минобороны призвали не доверять "анонимным источникам"
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разные "источники", на которые ссылаются некоторые СМИ, вряд ли существуют и доверять им категорически нельзя.
Анонимные источники, на которые периодически ссылаются СМИ, сознательно ведут дезинформацию. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
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"Если "наш источник в Офисе президента" и "неназванное лицо с Минобороны" - действительно существуют, то они начали играть свою игру и сознательно дезинформируют тех, кто на них ссылается. Потому что за последние несколько месяцев ни одного попадания в реальность", - написала она.
Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.
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