В Минобороны призвали не доверять "анонимным источникам"

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что разные "источники", на которые ссылаются некоторые СМИ, вряд ли существуют и доверять им категорически нельзя.

Анонимные источники, на которые периодически ссылаются СМИ, сознательно ведут дезинформацию. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте также: США готовят Украине помощь на $800 млн - СМИ

"Если "наш источник в Офисе президента" и "неназванное лицо с Минобороны" - действительно существуют, то они начали играть свою игру и сознательно дезинформируют тех, кто на них ссылается. Потому что за последние несколько месяцев ни одного попадания в реальность", - написала она.

Ранее Зеленский назвалглавные темы встречи во Львове. Украинский и турецкий лидеры, а также генсек ООН подняли вопросы ядерной угрозы, содержания военнопленных и экспорта зерна.