У Spotify появился плейлист ко Дню Независимости

Михаил Федоров поделился новостью о новом плейлисте UNITED24 в Spotify, созданном специально ко Дню Независимости Украины.

На стриминговом сервисе потокового аудио Spotify появился плейлист, который был создан специально ко Дню Независимости Украины. Эту новость сообщил Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

“Новое сотрудничество UNITED24. На этот раз с одним из крупнейших стриминговых сервисов мира – Spotify. Там появился плейлист UNITED24: Music for Ukraine. Его создали в День Независимости Украины”, - пишет Федоров.

Также он добавил, что в плейлисте можно не только послушать качественную музыку украинских и мировых исполнителей, но и задонатить 24 доллара в поддержку врачей по специальной ссылке.

Песни на стриминговом сервисе будут обновляться еженедельно.

Для справки. UNITED24 – инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на самые главные нужды по трем направлениям.

Напомним, российские оккупанты проводят массовые репрессии в Мелитополе – Федоров. Военные угоняют людей, отбирают имущество и бизнес.