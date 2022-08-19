В Кабмине назвали условия для выезда за границу военнообязанных украинцев

С 1 сентября можно внести залог и выехать из Украины на 7 дней

С 1 сентября из Украины на срок до семи дней смогут выезжать отдельные категории военнобязанных граждан. Речь идет о ФОПах и юридических лицах частной формы собственности.

Об этом сообщила первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свиреденко.

По ее словам, для выезда за границу руководителю предприятия или ФОПу нужно будет подать заявку и соответствовать следующим критериям:

своевременно подать налоговую отчетность;

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФОП не менее 20 тысяч гривен.

Также такие военнообязанные должны внести на специальный счет в Ощадбанке залог в размере 200 тысяч гривен. Эти деньги вернутся владельцу после того, он приедет в Украину.

"В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие будут отменены", - отметила Свириденко.

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В командировку за границу смогут выехать не более 10% от общего количества работников предприятия, но не более 10 человек.

Как мы сообщали ранее, Государственное бюро расследований начало досудебное следствие по факту выезда в княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины. Факты нарушений закона были обнародованы в расследовании «Украинской правды» под названием «Батальон Монако».