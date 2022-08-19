В Кабмине назвали условия для выезда за границу военнообязанных украинцев
С 1 сентября из Украины на срок до семи дней смогут выезжать отдельные категории военнобязанных граждан. Речь идет о ФОПах и юридических лицах частной формы собственности.
Об этом сообщила первая вице-премьер, министр экономики Юлия Свиреденко.
По ее словам, для выезда за границу руководителю предприятия или ФОПу нужно будет подать заявку и соответствовать следующим критериям:
- своевременно подать налоговую отчетность;
- не иметь задолженности по уплате ЕСВ;
- выплачивать среднюю заработную плату по юридическому лицу или ФОП не менее 20 тысяч гривен.
Также такие военнообязанные должны внести на специальный счет в Ощадбанке залог в размере 200 тысяч гривен. Эти деньги вернутся владельцу после того, он приедет в Украину.
"В случае нарушения условий командировки залог перечислят на нужды Министерства обороны, а предприятие не сможет больше никогда оформить новые разрешения на выезд сотрудников за границу, а уже действующие будут отменены", - отметила Свириденко.
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В командировку за границу смогут выехать не более 10% от общего количества работников предприятия, но не более 10 человек.
Как мы сообщали ранее, Государственное бюро расследований начало досудебное следствие по факту выезда в княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины. Факты нарушений закона были обнародованы в расследовании «Украинской правды» под названием «Батальон Монако».