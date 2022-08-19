Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Из Авдеевки эвакуируют больницу

Вместе с тем, несмотря на интенсивные обстрелы со стороны российских войск, город остается под контролем украинской армии.
Из Авдеевки эвакуируют больницу

Из Авдеевки Донецкой области накануне тяжелой зимы и постоянных обстрелов в безопасный регион эвакуируют больницу. Об этом сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

"С 1 сентября Авдеевская больница будет полностью эвакуирована. В городе не останется ни одного врача и специалиста", - заявил Барабаш.

Он отметил, что несмотря на интенсивные обстрелы со стороны российских войск город остается под контролем украинской армии.

Вместе с тем Барабаш призвал жителей эвакуироваться - в Умань, где переселенцев разместят.

"Надо ехать, зима не за горами, скоро в городе невозможно будет находиться", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на Донбассе продолжаются жестокие бои. В частности, самые горячие точки фронта на этом направлении - Авдеевка, Марьинка, Пески, Бахмут, все соответствующее направление.

 

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK