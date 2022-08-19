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Гутерриш о ЗАЭС: Это украинское электричество

Генеральный секретарь ООН призвал Россию вывести военных с атомной станции и не отключать от энергосети Украины.
Гутерриш о ЗАЭС: Это украинское электричество

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к России с призывом не отключать Запорожскую АЭС от электросети Украины и демилитализировать станцию, сообщает Reuters в пятницу, 19 августа.

"Очевидно, что электричество из Запорожья - это украинское электричество, и оно необходимо, особенно зимой, для украинского народа. И этот принцип должен полностью соблюдаться", - заявил он.

Ситуация вокруг Запорожской АЭС обсуждалась на встрече Гутерриша с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся накануне во Львове.

По итогам встречи Эрдоган заявил, что поднимет тему ЗАЭС на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

 

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