Миллионные активы связанной с Газпромом компании переданы в АРМА

Правоохранители исследуют деятельность ряда предприятий на рынке топлива, учредителями которых являются резиденты РФ.

Подольская окружная прокуратура Киева передала в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) корпоративные права компании, связанной с российским газовым монополистом Газпромом, на сумму более 6 млн гривен. Об этом сообщает Офис генпрокурора в пятницу, 19 августа.

Указано, что прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч.4 ст.111-1 УК Украины).

В рамках производства правоохранители исследуют деятельность ряда предприятий, работающих на рынке поставок твердого, жидкого, газообразного топлива.

Учредителями этих предприятий являются резиденты РФ, а конечным бенефициарным собственником – ПАО Газпром нефть, входящее в Газпром.

Ранее сообщалось, что в Киеве заблокировали работу фирмы из структуры Газпром нефти. Тогда было изъято более чем 27 тонн российских масел стоимостью почти 10 млн гривен. Конфискованный товар должны передать на нужды ВСУ.

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