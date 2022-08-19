С оккупированных территорий за 10 дней вывезли более 21 тысячи человек
За 10 дней с временно оккупированных территорий Украины удалось вывезти более 21 тысячи украинцев. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"С временно неподконтрольных территорий Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать более 21 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук уточнила, что почти каждая третья из них - ребенок.
"В частности, из Херсона эвакуировалось более восьми тысяч граждан, из Запорожской области - более девяти тысяч", - уточнила министр.
По ее словам, на сегодняшний день эвакуация из прифронтовых регионов и из ТОТ - самый надежный способ обезопасить себя и свою семью.
Напомним, 2 августа Кабмин принял решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Жителей Донбасса вывозят в 13 регионов.
Позже стало известно, что обязательную эвакуацию могут распространить на другие области Украины. Это связано с тем, что объекты теплоснабжения и электроэнергии могут стать целями атак российских агрессоров.
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