С оккупированных территорий за 10 дней вывезли более 21 тысячи человек

Людей удалось эвакуировать из Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым. Почти каждый третий - ребенок.

За 10 дней с временно оккупированных территорий Украины удалось вывезти более 21 тысячи украинцев. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"С временно неподконтрольных территорий Херсонщины, Харьковщины, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и АР Крым удалось эвакуировать более 21 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук уточнила, что почти каждая третья из них - ребенок.

"В частности, из Херсона эвакуировалось более восьми тысяч граждан, из Запорожской области - более девяти тысяч", - уточнила министр.

По ее словам, на сегодняшний день эвакуация из прифронтовых регионов и из ТОТ - самый надежный способ обезопасить себя и свою семью.

Напомним, 2 августа Кабмин принял решение об обязательной эвакуации населения Донецкой области. Жителей Донбасса вывозят в 13 регионов.

Позже стало известно, что обязательную эвакуацию могут распространить на другие области Украины. Это связано с тем, что объекты теплоснабжения и электроэнергии могут стать целями атак российских агрессоров.

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