Иван Дейнека съехал на обочину с дороги, когда разминулся со встречным автомобилем. Там были предупредительные таблички "осторожно, мины".

В Сумской области погиб глава областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Дейнека. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram в пятницу, 19 августа.

"Сегодня около 16:00 в Краснопольской громаде произошло трагическое событие. По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминулся со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно, мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте", – написал Живицкий.

Он отметил, что погиб Иван Григорьевич Дейнека, житель Краснополья, местный фермер – владелец аграрной компании и депутат районного совета.

"Мужчина находился в машине сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", – добавил глава Сумщины.

Cмотрите фотогалерею: Глава ассоциации фермеров Сумской области погиб при подрыве на мине

Ранее на этой неделе на Сумщине возле границы с РФ подорвался комбайн. Инцидент произошел возле села Грабовское Краснопольской громады. Водитель комбайна был госпитализирован.

Также сообщалось, что в Херсонской области при взрыве на мине погибла учительница. При этом ее сын получил тяжелые ранения.

Не страна, а минное поле: как очистить Украину от вражеских "подарков"

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet