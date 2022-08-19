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Оккупанты в очередной раз обстреляли Орехов

В результате вражеского удара повреждены дома, ранения получила одна местная жительница.
Оккупанты в очередной раз обстреляли Орехов

В результате обстрела российскими захватчиками города Орехов Запорожской области одна женщина получила ранения. Об этом 19 августа сообщили в Запорожской ОВА.

"️Сегодня утром населенный пункт подвергся очередному обстрелу. Известно об одной раненой женщине", - говорится в сообщении.

 

 

Отмечаетсятакже, что значительные разрушения получили частные дома местных жителей. В качестве доказательства военная администрация обнародовала фото этих домов.

Напомним, несколько дней назад войска страны-агрессора России обстреляли из РСЗО город Орехов. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.

 

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