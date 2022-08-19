Кабмин обязал власти консультироваться с представителями коренных народов

Теперь все решения, которые будет принимать Кабмин, затрагивающие права и интересы коренных народов Украины, будут обсуждаться с участием их представителей.

Правительство Украины утвердило порядок консультаций органов власти с представительными органами коренных народов Украины. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Теперь все решения, которые будет принимать Кабмин, затрагивающие права и интересы коренных народов Украины, будут обсуждаться с участием их представителей", - говорится в сообщении.

В частности, соответствующие изменения внесены и в регламент Кабмина.

"Мы видим из истории, не одну сотню лет особенности культуры и идентичность крымских татар, караимов и крымчаков - коренных народов Крыма, пытались искусственно уничтожать. Несмотря на все, сегодня сила украинского государства - в единстве украинцев и в нашем культурном разнообразии", - сообщили в Минкульте.

Там также добавили, что Украина будет и дальше всесторонне защищать права коренных народов.

Напомним, год назад президент Владимир Зеленский подписал закон о коренных народах. Его целью является определение правового статуса коренных народов и установление для них правовых гарантий.

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