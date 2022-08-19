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США объявили о новом пакете помощи Украине

Очередной пакет американской военной помощи включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 105-мм гаубицы.
США объявили о новом пакете помощи Украине

Власти США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил журналист Voice of America Джефф Селдин в Twitter со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

По словам журналиста, в новый пакет входят:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов;
  • 15 дронов Scan Eagle;
  • машины с противоминной защитой;
  • дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM.

Также отмечается, что США изучают возможности поставок Киеву новых видов вооружений, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны.

Напомним, накануне сообщалось, что США готовят Украине помощь на $800 млн. Ее инициировал  президент Джо Байден.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственной секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, главной темой которых стали поставки оружия Киеву.

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