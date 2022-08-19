США объявили о новом пакете помощи Украине
Власти США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил журналист Voice of America Джефф Селдин в Twitter со ссылкой на заявление представителя Пентагона.
По словам журналиста, в новый пакет входят:
- боеприпасы для HIMARS;
- 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов;
- 15 дронов Scan Eagle;
- машины с противоминной защитой;
- дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM.
Также отмечается, что США изучают возможности поставок Киеву новых видов вооружений, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны.
Напомним, накануне сообщалось, что США готовят Украине помощь на $800 млн. Ее инициировал президент Джо Байден.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственной секретарь США Энтони Блинкен провели переговоры, главной темой которых стали поставки оружия Киеву.
Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet