Настоящий "космос": Резников оценил возможности "народного спутника"

Скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ смогут более эффективно уничтожать врага, отметил министр.

Украинская армия получит качественно новые возможности благодаря приобретенному волонтерами спутнику компании ICEYE. Об этом написал министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 19 августа.

"Украинцы снова поразили мир и реализовали беспрецедентный проект. Теперь ГУР МО, ВСУ и другие составляющие Сил обороны будут располагать данными с группировки спутников компании ICEYE, которые собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR)", – отметил Резников.

По его словам, это поможет "намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его из нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей".

Резников напомнил, что в данный момент ВСУ получают информацию со спутников от партнеров. Но эти данные в основном из оптических спутников, которые имеют технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого, эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для украинских военных. Теперь ситуация будет принципиально иной.

Министр заверил, что "народный спутник" позволит получать сведения, которые украинская армия вообще не могла получить раньше: "Причем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно".

Глава Минобороны подчеркнул, что данные партнеров будут оставаться важным компонентом осведомленности украинской армии, однако их сочетание с приобретенным спутником "повысит качество принятия решений".

"При анализе конкретных предложений на рынке было установлено, что возможности компании ICEYE – это настоящий "космос". Однако у них была также недостижимая стоимость. Поэтому сначала мы даже не надеялись, что удастся их привлечь", – признался Резников.

"Скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага. Все знают, как мастерски работают наши воины под руководством военного командования. Представьте, что они начнут поступать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности", – резюмировал министр.

Напомним, волонтерский фонд Сергея Притулы купил мощности финского космического спутника компании ICEYE за 600 млн гривен. Также украинская сторона получила доступ к базе данных созвездия спутников.

На донаты украинцев купили спутник. Реакция сети

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