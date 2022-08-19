Настоящий "космос": Резников оценил возможности "народного спутника"
Украинская армия получит качественно новые возможности благодаря приобретенному волонтерами спутнику компании ICEYE. Об этом написал министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 19 августа.
"Украинцы снова поразили мир и реализовали беспрецедентный проект. Теперь ГУР МО, ВСУ и другие составляющие Сил обороны будут располагать данными с группировки спутников компании ICEYE, которые собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR)", – отметил Резников.
По его словам, это поможет "намного эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его из нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей".
Резников напомнил, что в данный момент ВСУ получают информацию со спутников от партнеров. Но эти данные в основном из оптических спутников, которые имеют технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого, эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для украинских военных. Теперь ситуация будет принципиально иной.
Министр заверил, что "народный спутник" позволит получать сведения, которые украинская армия вообще не могла получить раньше: "Причем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно".
Глава Минобороны подчеркнул, что данные партнеров будут оставаться важным компонентом осведомленности украинской армии, однако их сочетание с приобретенным спутником "повысит качество принятия решений".
"При анализе конкретных предложений на рынке было установлено, что возможности компании ICEYE – это настоящий "космос". Однако у них была также недостижимая стоимость. Поэтому сначала мы даже не надеялись, что удастся их привлечь", – признался Резников.
"Скоро каждый HIMARS, М270 или MARS II, а также каждая пушка или САУ с высокоточными снарядами смогут более эффективно уничтожать врага. Все знают, как мастерски работают наши воины под руководством военного командования. Представьте, что они начнут поступать с российскими оккупантами, когда получат дополнительные возможности", – резюмировал министр.
Напомним, волонтерский фонд Сергея Притулы купил мощности финского космического спутника компании ICEYE за 600 млн гривен. Также украинская сторона получила доступ к базе данных созвездия спутников.
На донаты украинцев купили спутник. Реакция сети
Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet