ВСУ остановили попытку прорыва на юге - Генштаб

В Херсонской области оккупанты предприняли попытку прорыва украинской обороны в районе населенного пункта Кирово.

С начала нынешних суток войска страны-агрессора России совершили несколько неудачных штурмов на Донбассе. Также ВСУ остановили попытку врага прорваться на границе между Херсонской и Николаевской областями. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке в пятницу, 19 августа.

Так, на Харьковском направлении российские оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Явирского. Враг поддерживал высокую интенсивность ведения разведки БПЛА.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Дубравного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.

В районах населенных пунктов Карнауховка, Дубравное, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону украинских войск. Понес потери и позорно скрылся.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы недалеко от Северского, Григорьевки, Берестового и Ивано-Дарьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевка, получили жесткий отпор и отошли.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестово, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Также была задействована авиация для ударов неподалеку от Соледара и Яковлевки.

Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцево, успеха не имели, отошли.

На Авдеевском направлении подверглись обстрелам районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опытное. Противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. У Новомихайловки враг также безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.

На Запорожском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Железнодорожное и Новоандреевка. Наносились авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки. Велась активная разведка позиций украинских войск БПЛА.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивал усилия на недопущении продвижения украинских войск и восполнении потерь. Продолжил обстрелы из танков и артиллерии разных типов вдоль всей линии столкновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевского, Новой Жизни, Первомайского, Белой Криницы и Лозового.

Оккупанты предприняли попытку прорыва украинской обороны в районе населенного пункта Кирово. По результатам огневого поражения враг понес потери и хаотично отступил. В целях ведения воздушной разведки активно задействовал БПЛА.

Напомним, Россия потеряла почти 45 тысяч военных после нападения на Украину. Только за минувшие сутки погибли около 400 оккупантов, при этом больше всего – на Донецком направлении. Также было уничтожено около 120 единиц различной военной техники.

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