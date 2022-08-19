Стало известно, когда системы NASAMS будут в Украине

Их поставки займут больше времени, чем другого оружия, поскольку они не поступают из запасов США, а должно производиться и закупаться для Украины.

Анонсированные ранее США зенитно-ракетные комплексы NASAMS будут доставлены в Украину лишь в октябре-ноябре. Об этом в пятницу, 19 августа сообщила американская военная журналистка Кейтлин Дорнбос.

По ее словам, высокопоставленный чиновник в Пентагоне заявил, что система ПВО NASAMS будет в Украине "в ближайшие 2-3 месяца".

Дорнбос отметила, что это занимает больше времени, чем доставка другого оружия, потому что оно не поступает из запасов США, а должно производиться и закупаться для Украины.

Ранее в ВСУ сообщали, что Украина получит две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS.

США передают системы ПВО. Что известно о NASAMS

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