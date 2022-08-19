В Крыму сообщают о работе ПВО

Пользователи публикуют видео запукса ракет, предположительно противовоздушной обороны в Евпатории.

Над одной из воинских частей РФ во временно оккупированной Евпатории вечером в пятницу, 19 августа, видели запуск ракет, предположительно ПВО. Соответствующие видео появились в соцсетях.

Причина происходящего пока неизвестна. В российских пабликах сообщают о якобы сбитии беспилотника.

Напомним, накануне в местных пабликах сообщали о пожаре в селе Межводное в западной части Крыма.

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