Эпический взрыв российского танка попал на видео

Из-за мощной детонации боекомплекта башня российского танка подлетела на десятки метров вверх.

В Харьковской области украинские военные уничтожили очередной танк российских агрессоров российский танк на Изюмском направлении. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ в пятницу, 19 августа.

Указано, что уничтожение этого танка было совместной работой подразделений сил обороны Харьковской области – 49 батальона и 30 бригады.

На кадрах видно, что танк противника находился на грунтовой дороге между полем и лесопосадкой. По машине был нанесен удар, после чего она сразу загорелась. Спустя некоторое время произошел мощный взрыв из-за детонации боекомплекта. Башня танка подлетела на десятки метров вверх.

Ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии за пару минут уничтожили два российских танка. Этот бой произошел в Донецкой области.

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