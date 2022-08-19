Байден утвердил военную помощь Украине на $775 млн

Деньги будут потрачены в том числе на военное образование и подготовку украинских военных, отметили в Белом доме.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу, 19 августа.

В частности, был опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до 775 млн долларов на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку украинских военных.

Ранее в пятницу американская журналистка Кейтлин Дорнбос со ссылкой на Пентагон сообщила, что именно включает новый пакет военной помощи США.

Отмечалось, что США изучают возможности поставок Киеву новых видов вооружений, которые "позволят изменить ситуацию на поле боя" на юге и востоке страны.

Также на этой неделе Пентагон показал отправку боеприпасов Украине. Их грузили самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр в штате Делавэр.

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet