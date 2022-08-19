В УЗ сообщили о задержке ряда поездов

В Украине часть поездов следует с изменением маршрутов, часть поездов - задерживаются. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В компании объяснили, что изменения в работе железной дороги вызваны тем, что на участке дороги Ковяги - Огульцы все еще продолжаются восстановительные работы из-за схода грузового поезда с рельсов.

"Поезда №163/164 Харьков - Киев и №7/8 Харьков - Одесса будут следовать измененным маршрутом с задержкой.

Кроме того, с опозданием следуют рейсы №45/46 Харьков - Ужгород, №1/2 Харьков - Ивано-Франковск, №17/18 Харьков - Львов", - сообщили в УЗ.

Компания просит всех пассажиров, у которых есть дальнейшие пересадки, известить об этом проводников, так как перевозчик готов предложить альтернативные опции.

"В частности, пассажиров, которые опаздывают на свой рейс из Киева до Ковеля, УЗ довезет поездом №23/24 Киев - Хелм в 22:54, а отправление поезда №7/8 Киев - Черновцы будет задержано ориентировочно на 15 минут для пересадки пассажиров из Харькова", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Харьковской области сошли с рельс вагоны грузового поезда.

Добавим, что Укрзализныця усилила меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова.