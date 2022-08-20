Украина не оставит без ответа ни один из ударов - Зеленский

Владимир Зеленский обратился к украинцам в ежедневно обстреливаемых российскими военными городах.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям городов, которые наиболее интенсивно обстреливают российские оккупанты и заверил, что Украина не оставит без ответа ни один из этих ударов. Об этом в пятницу, 19 августа, он сказал в своем видеообращении.

"Хочу сегодня отдельно обратиться к жителям всех наших городов, которые испытывают постоянные жестокие обстрелы от российской армии. Харьков и Николаев, все города Донбасса, Днепропетровщины, Запорожской области... Все, кто переживает этот постоянный ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность.

Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и осуществляет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности - тем или иным способом - их всех. Ни один убийца не скроется", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно восстановит все, что террористы пытаются оставить в руинах.

"Слово "руины" никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится", - резюмировал он.

Напомним, Россия потеряла почти 45 тысяч военных после нападения на Украину. Только за минувшие сутки погибли около 400 оккупантов, при этом больше всего – на Донецком направлении. Также было уничтожено около 120 единиц различной военной техники.

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