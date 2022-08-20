Президент дал оценку новому пакету помощи США

С учетом этого пакета, общая помощь, которую США оказывают Украине в сфере безопасности с августа 2021 года, превышает 10 млрд долл.

Новый пакет военной помощи для Украины сможет приблизить нашу победу. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

"Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на 775 млн долларов. Спасибо Джо Байдену за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором. Украина будет свободной!"- подчеркнул президент.

Известно, что новый пакет помощи Украине на сумму 775 млн долларов предусматривает передачу украинскому Минобороны, в частности, дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных систем повышенной мобильности HIMARS, 16 гаубиц и снаряды к ним, 1 тыс. переносных ракетных комплексов Javelin, средства для разминирования, 15 беспилотников ScanEagle (для предоставления разведывательной помощи украинской артиллерии), 40 транспортных средств с защитой от мин (MRAP).

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 755 млн долларов.

Также на этой неделе Пентагон показал отправку боеприпасов Украине. Их грузили самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр в штате Делавэр.

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