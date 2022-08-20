Украина подписала меморандум о сотрудничестве с европейскими городами

Ключевым в сотрудничестве станет восстановление украинских городов, пострадавших от российских ракет и артиллерии.

Во время визита в Украину представителей Ассоциации европейских городов Eurocities во главе с мэром Флоренции, был подписан меморандум о сотрудничестве Украины с европейскими городами и громадами. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Эта Ассоциация объединяет мэров более 150 городов Европы, еще представителей десятков городов-партнеров. Будем сотрудничать с ними непосредственно - украинские города и общины с европейскими и громадами", - сказал Зеленский.

По его словам, ключевым в сотрудничестве будет восстановление украинских городов, пострадавших от российских агрессоров.

"Но не только это будет предметом нашего важного сотрудничества. Современное развитие любой страны - это прежде всего развитие городов, создание в городах новых возможностей и институций, это обмен опытом между городами и городскими институтами. А значит, это новые рабочие места, большее социальное сотрудничество.С украинской стороны субъектом отношений с Ассоциацией европейских городов будет наш Конгресс местных и региональных властей. Я хочу заверить, что каждый город нашего государства извлечет пользу от этого. Мы заинтересованы в устойчивом развитии по всей территории Украины - и так будет. Без каких-либо исключений", - подчеркнул глава Украины.

Напомним, Украина и Турция подписали меморандум о послевоенном восстановлении Украины.

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