В Николаеве и Харькове раздались взрывы
В Николаеве и Харькове были слышны звуки взрывов. В городах объявили воздушную тревогу.
Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает Суспильное.
"В Николаеве и Харькове прогремели взрывы", - отметили журналисты.
Граждане должны немедленно пройти в укрытие и не подвергать себя и своих близких опасности.
Выходить из укрытий можно лишь после сигнала об отбое воздушной тревоги.
В течении последних 12 часов воздушная тревога в Харькове, где вводят затяжной комендантский час, звучала несколько раз. Около 21.10 Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли Киевский район города.
Впоследствии стало известно, что пострадал один человек. Детали о его состоянии пока не раскрывают.
Около 00.26 сообщили о взрывах в Никополе. Позже в сети появилась информация, что в результате обстрела вспыхнул пожар. Около трех ночи в городе опять сообщили о взрывах.
Напомним, что прошлой ночью враг обстрелял объекты критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова.