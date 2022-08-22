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В Николаеве и Харькове раздались взрывы

В течении последних 12 часов воздушная тревога в Харькове, где вводят затяжной комендантский час, звучала несколько раз.
В Николаеве и Харькове раздались взрывы

В Николаеве и Харькове были слышны звуки взрывов. В городах объявили воздушную тревогу.

Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщает Суспильное.

"В Николаеве и Харькове прогремели взрывы", - отметили журналисты.

Граждане должны немедленно пройти в укрытие и не подвергать себя и своих близких опасности.

Выходить из укрытий можно лишь после сигнала об отбое воздушной тревоги.

В течении последних 12 часов воздушная тревога в Харькове, где вводят затяжной комендантский час, звучала несколько раз. Около 21.10 Игорь Терехов сообщил, что россияне обстреляли Киевский район города.

Впоследствии стало известно, что пострадал один человек. Детали о его состоянии пока не раскрывают.

Около 00.26 сообщили о взрывах в Никополе. Позже в сети появилась информация, что в результате обстрела вспыхнул пожар. Около трех ночи в городе опять сообщили о взрывах. 

Напомним, что прошлой ночью враг обстрелял объекты критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова.

 

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