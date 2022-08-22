Россияне опять обстреляли Сумскую область

В Сумском районе Вооруженные силы Украины сбили беспилотник принадлежащий российским оккупантам.

Российские военнослужащие за прошедшие сутки неоднократно обстреливали Сумскую область. В военной администрации зафиксировали полсотни прилетов. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщается в Telegram-канале главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

С территории РФ враг открыл огонь из миномета по Хотинской громаде, всего 12 прилетов. Отмечается, что россияне били и из крупнокалиберного пулемета.

В Белопольской громаде был 21 прилет из миномета, также из ствольной артиллерии - 17 прилетов.

Вражеский БПЛА сбросил взрывное устройство на территорию Великописаревской громады.

Во всех случаях - предварительно без потерь и разрушений.

Ранее украинские военные отразили очередные штурмы российских агрессоров на Донбассе. Однако враг добился частичного успеха в Николаевской области.