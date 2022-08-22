Кулеба сообщил, куда ЕС должен вкладывать деньги

Кулеба отреагировал на призыв немецких депутатов значительно увеличить поставки оружия в Украину.

Лучшей инвестицией в будущую безопасность Европы является обеспечение Украины достаточным количеством вооружения для борьбы с российскими оккупантами. Об этом в воскресенье, 21 августа, написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Таким образом глава украинской дипломатии отреагировал на призыв немецких депутатов значительно нарастить поставки оружия в Украину.

"Немецкие депутаты, представляющие все три правящие партии - Сара Нанни, Алекс Мюллер, Кристиан Клинк - абсолютно правы в своем призыве оказать Украине максимальную военную помощь. Хорошо вооруженная Украина - лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы", - написал Кулеба.

Напомним, правительство Германии приобретет вместе с ЕС 225 ракет Vulcano для Вооруженных сил Украины.

Ранее в Бундестаге заявляли, что поставки оружия Киеву тормозит канцелярия Шольца. Ведомство канцлера является "самым узким местом", в котором замедляется военная помощь Германии.