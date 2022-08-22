Еще один турист дал точную геолокацию российской ПВО в Крыму
В интернете появились новые снимки средств российской ПВО С-400 в оккупированном Крыму. Изучив снимок швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте написал в своем Twitter, что фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией.
Читайте также: В РФ оппозиция создала партизанскую армию
Он сообщил, что техника прибыла на место около 20 июля. Фотографии содержали геолокационные метки, которые позволили аналитику точно установить расположение оружия.
"Здесь находится батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнил Бенджамни Питте.
Russian AD position somewhere around the Yevpatoria salt lake pic.twitter.com/d8119VLYzu— Benjamin Pittet (@COUPSURE) August 21, 2022
Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.