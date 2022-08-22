Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Еще один турист дал точную геолокацию российской ПВО в Крыму

В объектив фотоаппарата отдыхающих во временно оккупированном Крыму попали российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Еще один турист дал точную геолокацию российской ПВО в Крыму
Еще один турист опубликовал фотографии ПВО в Крыму / Соцсети

В интернете появились новые снимки средств российской ПВО С-400 в оккупированном Крыму. Изучив снимок швейцарский исследователь спутниковых снимков Бенджамин Питте написал в своем Twitter, что фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией.

Читайте также: В РФ оппозиция создала партизанскую армию

Он сообщил, что техника прибыла на место около 20 июля. Фотографии содержали геолокационные метки, которые позволили аналитику точно установить расположение оружия.

"Здесь находится батарея ПВО: 45.1809403, 33.2317835", - уточнил Бенджамни Питте.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK