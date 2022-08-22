Шольц отверг критику относительно недостаточной поставки оружия в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страна предоставляет много современного оружия и находится в процессе снабжения.

Шольц отверг критику в сторону его правительства по поводу недостаточных объемов поставки оружия в Украину. Об этом сообщает DW.

По словам канцлера: "Германия поставляет много оружия и в то же время находится в процессе поставки самого современного и эффективного оборудования", - подчеркнул Шольц, добавив, что в то же время речь идет об "обеспечении отсутствия эскалации войны".

Шольц перечислил поставки оружия других типов, которые уже произошли и планируются, в том числе зенитных танков Gepard, артиллерии Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня, а также запланированы поставки системы противовоздушной обороны Iris-T и артиллерийского радара Cobra.

Читайте также: Ночные обстрелы Николаева: что известно

Канцлер заверил, что оружие скоро будет, Германия и дальше будет обеспечивать Украину тем, что ей нужно для ее обороны.

Для справки. О́лаф Шольц (нем. Olaf Scholz; род. 14 июня 1958, Оснабрюк, Западная Германия) — немецкий политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии.

Напомним, активистки обнажили грудь перед канцлером ФРГ. Две активистки обнажили грудь перед канцлером Германии Шольцем во время фотосессии с политиком.