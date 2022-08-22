Польша передала Украине пять тысяч систем Starlink

В Украине уже 20 тысяч систем спутникового интернета компании Илона Маска

Польша передала Украине пять тысяч систем спутникового интернета Starlink.

Об этом в Tеlegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наши польские друзья передали Украине 5 тысяч Старлинков. Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры – работать в самых сложных условиях. Спасибо государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешински за такой важный шаг", - написал Федоров.

Всего, вместе с этой партией, в Украине уже около 20 тысяч Starlink.

Starlink – это проект компании SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному Интернету. Скорость такого интернета – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.

Основатель компании SpaceX Илон Маск в начале войны помог обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.

Как мы писали ранее, в поездах "Укрзализныци" появится спутниковый интернет Starlink. Пилотный проект уже был протестирован.