На войне с РФ погибли почти 9000 украинских военных - Залужный

Главнокомандующий ВСУ выступил на форуме "Защитники. Перекличка. Там, где мы, там Украина"

В войне с Россией погибли почти 9000 украинских военнослужащих.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая на форуме "Защитники. Перекличка. Там, где мы, там Украина", который транслировался в эфире национального телемарафона.

"Война – это смерть, это слезы, это покалеченные и изувеченные человеческие судьбы. В ней принимают участие не только военнослужащие и не только взявшие в руки оружие — но и наши маленькие детки, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите. В защите, как и там, возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9000 погибших героев", – сказал Залужный.

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Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России власти засекретили данные о потерях сил обороны. Официально их обнародуют после войны.

Как мы сообщали ранее, с начала войны армия РФ потеряла убитыми 45 400 человек.