Жительницу Мелитополя завербовали для корректировки огня по Запорожью

Муж агентки ходит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.

СБУ разоблачила агентурную группу российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Сообщается, что организатором группы оказалась жительница временно оккупированного Мелитополя, которая была завербована российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности.

"По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте. Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.