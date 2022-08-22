Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Жительницу Мелитополя завербовали для корректировки огня по Запорожью

Муж агентки ходит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте.
Жительницу Мелитополя завербовали для корректировки огня по Запорожью
Иллюстративное фото / СБУ

СБУ разоблачила агентурную группу российского ГРУ, корректировавшую ракетные удары по Запорожью. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: В РФ оппозиция создала партизанскую армию

Сообщается, что организатором группы оказалась жительница временно оккупированного Мелитополя, которая была завербована российскими спецслужбами для проведения подрывной деятельности.

"По данным следствия, ее муж входит в состав оккупационной группировки РФ и принимает непосредственное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ на южном фронте. Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, проживавшего в областном центре. Он должен был осуществлять внешнее наблюдение за перемещением украинских войск и производить фотофиксацию объектов", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK