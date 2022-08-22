В ЕС обсуждают миссию по подготовке украинских военных

Уже на следующей неделе может быть одобрен план создания миссии в европейских странах, где проводилось бы обучение военных ВСУ.

В ЕС рассматривает возможность организации миссии по обучения и помощи для украинских военных в соседних странах. Об этом сообщает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции Quo Vadis Europe.

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"Это будет не в Украине, а в соседних странах, где уже есть учебные миссии. Я надеюсь, что он будет одобрен", - заявил он.

Боррель отметил, что предложение будет обсуждаться на следующей неделе в Праге на заседании Совета министров ЕС.

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