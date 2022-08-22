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ЕС будет обучать украинских военных в соседней стране – Боррель

Политический аспект инициативы обсудят на встрече министров обороны Евросоюза
ЕС будет обучать украинских военных в соседней стране – Боррель
Жозеп Боррель / EPA / UPG

ЕС инициирует реализацию масштабной программы по подготовке украинских военных.

Как сообщает Euractiv, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, на встрече министров обороны ЕС в Праге, которая состоится на следующей неделе, они обсудят политическую сторону предложения о начале операции по обучению украинских военных.

"Кажется разумным, что война, которая длится и выглядит обреченной на окончание, требует усилий не только с точки зрения поставок, но и обучения и помощи в организации армии", – сказал Боррель.

Он не раскрыл подробностей относительно программы подготовки, но выразил надежду, что она будет одобрена. Он также отметил, что миссия разместится не в Украине, а в соседней стране.

"Мы сталкиваемся с настоящей, обычной войной, в которой мобилизуются сотни тысяч солдат, и любая миссия должна соответствовать поставленной задаче", – сказал Боррель.

Как мы писали ранее, Польша вскоре может начать обучение украинских военных. В первую очередь, речь идет о саперах, которые могли бы очистить освобожденные территории страны от мин и снарядов.

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