ЕС будет обучать украинских военных в соседней стране – Боррель

Политический аспект инициативы обсудят на встрече министров обороны Евросоюза

ЕС инициирует реализацию масштабной программы по подготовке украинских военных.

Как сообщает Euractiv, об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, на встрече министров обороны ЕС в Праге, которая состоится на следующей неделе, они обсудят политическую сторону предложения о начале операции по обучению украинских военных.

"Кажется разумным, что война, которая длится и выглядит обреченной на окончание, требует усилий не только с точки зрения поставок, но и обучения и помощи в организации армии", – сказал Боррель.

Он не раскрыл подробностей относительно программы подготовки, но выразил надежду, что она будет одобрена. Он также отметил, что миссия разместится не в Украине, а в соседней стране.

"Мы сталкиваемся с настоящей, обычной войной, в которой мобилизуются сотни тысяч солдат, и любая миссия должна соответствовать поставленной задаче", – сказал Боррель.

Как мы писали ранее, Польша вскоре может начать обучение украинских военных. В первую очередь, речь идет о саперах, которые могли бы очистить освобожденные территории страны от мин и снарядов.