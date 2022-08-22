По Антоновскому мосту во время удара ехала колонна техники оккупантов

Детонация боеприпасов в российских грузовиках усилила удар по мосту, лишив оккупантов возможности его отремонтировать.

Удар по Антоновскому мосту произошел в тот момент, когда по нему двигалась колонна российской техники с боеприпасами. Об этом сообщает советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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По его словам, от удара боеприпасы в КАМАЗах сдетонировали, усилив удар.

Он привел словам местных жителей, которые говорили, что это был самый мощный удар по мосту.

"Мост разлетался, бетон разлетался вокруг", - сказал Хлань.

Ранее Зеленский сказал, когда переговоры с РФ станут невозможными. В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками Азовстали.