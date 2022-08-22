В регионах Украины запрещают массовые мероприятия в День Независимости

В каждом из регионов ситуацию оценивают по-своему, запреты будут разными по продолжительности, но все руководители просят граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Не только в столице, но и в ряде областей Украины запретили массовые мероприятия в ближайшие дни.

В Черниговской области запретили проведение любых массовых мероприятий с 22 по 25 августа, сообщил глава ОВА Вячеслава Чаус.

"Временные рамки комендантского часа меняться не будут. Прошу неукоснительно придерживаться уже существующих: 23:00 - 4:00 (Городнянский ТГ с 22:00 до 5:00)", - заявил Чаус.

Глава области пояснил, что в течение трех суток запрещено проводить массовые мероприятия, а также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В Краматорске с 23 по 25 августа запрещаются любые массовые мероприятия и прекращается работа общественного транспорта, закрываются все учреждения и предприятия: банки, почтовые отделения, заведения общественного питания, сообщает мэр города Александр Гончаренко.

Торжественные массовые мероприятия по случаю Дня Независимости Украины и Дня Государственного флага отменяются в Запорожской области и Луцке, сообщают глава Запорожской ОВА Александр Старух и мэр Луцка Игорь Полищук.

Старух сообщил о запрете на проведение массовых мероприятий в течение 23-25 августа.

"Враг жесток и коварен. Поэтому в этом году мы должны отказаться от массовых мероприятий для сохранения своей жизни и здоровья", - написал он.

Глава ОВА призвал граждан выполнять меры безопасности и не пренебрегать сигналом тревоги.

Полищук также обратился к жителям общины с просьбой избегать паники и спускаться в укрытие во время тревоги.

"В связи с ситуацией в сфере безопасности массовые торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости Украины в нашей общине отменяются", - написал он.

В Винницкой области пошли дальше и запретили массовые мероприятия до конца августа. Речь идет не только о мероприятиях в честь Дня Независимости и Дня Государственного флага, но и крестного хода в Почаевскую Успенскую лавру Тернопольской области.

"В соответствии с приказом начальника Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова на территории Винницкой области запрещается проведение массовых публичных мероприятий, в частности крестного хода в Почаевскую Успенскую лавру Тернопольской области", - говорится в сообщении пресс-службы Винницкой ОВА.

О запрете массовых мероприятий уже сообщали также в Днепропетровской и Николаевской областях. Глава Николаевской ОВА сообщил, что продлевать комендантский час в праздничные дни в области и областном центре не будут.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День Независимости и другие важные исторические даты, несмотря на войну. Также стал известен план мероприятий по празднованию Дня Независимости.

Ранее в МВД заявили, что российские захватчики не готовятся к штурму Киева в День Независимости Украины. Но украинцам все же стоить быть готовыми к возможным "провокациям" оккупантов - например, авиаударам.