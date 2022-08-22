Министр показал армию дронов

Часть армии беспилотников, приобретенных на народные взносы, уже выполняют боевые задания на фронте.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из армии дронов.

"Если бы все дроны, которые мы приобрели благодаря вашей помощи, одновременно взмыли в небо, это выглядело бы так. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты", написал министр.

Как сообщил Федоров, часть армии беспилотников уже выполняют боевые задания на фронте.

Напомним, приобретенный литовцами Байрактар уже уничтожает оккупантов.