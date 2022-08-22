ООН и МККК должны зафиксировать судилище над пленными - омбудсмен

Украинский омбудсмен сообщил, что обратился к коллеге из РФ Татьяне Москальковой с призывом вмешаться в ситуацию, но она на призыв не отреагировала.

Украина просит ООН и Международный комитет Красного Креста зафиксировать запланированное оккупантами судилище над защитниками Азовстали как факт нарушения Российской Федерацией Женевской конвенции. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы обращаемся в который раз для фиксации этого очередного нарушения Женевской конвенции, очередного военного преступления со стороны Российской Федерации, чтобы фиксация проходила как Организацией Объединенных Наций, так и Международным комитетом Красного Креста", - сказал Лубинец в эфире телемарафона.

Украинский омбудсмен сообщил, что обратился к коллеге из РФ Татьяне Москальковой с призывом вмешаться в ситуацию.

"Она должна реагировать на все эти вызовы и не допустить в очередной раз нарушения Женевской конвенции", - подчеркнул Лубинец, но добавил, что Москалькова не откликнулась и вряд ли ответит.

Кроме того, Лубинец считает, что Россия вряд ли будет атаковать ракетами в этот день здание филармонии в Мариуполе, где запланировано судилище над украинскими военнопленными, хотя ранее сообщалось о возможности такого удара.

Напомним, оккупанты в Мариуполе готовят "суд" над украинскими военнопленными на День Независимости.