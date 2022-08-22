Должностные лица пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн

К организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые во время полномасштабного вторжения РФ пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что к организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

"Они наладили преступный механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующую их передачу на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС. Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей, с помощью которых осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой Службы. Таким образом, они незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм", - сообщают в СБУ.