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Должностные лица пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн

К организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
Должностные лица пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые во время полномасштабного вторжения РФ пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что к организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.

"Они наладили преступный механизм незаконного присвоения активов украинских компаний и последующую их передачу на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС. Для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей, с помощью которых осуществляли несанкционированное вмешательство в электронные системы Государственной налоговой Службы. Таким образом, они незаконно получали инструментарий для безосновательного перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм", - сообщают в СБУ.

 

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