Геращенко "нашел" удостоверение Симоньян в Нацгвардии

В России "наклепали" в фоторедакторе фальшивых удостоверений Нацгвардии и начали рассказывать "сказки", отметил Антон Геращенко.

Россияне подделали удостоверение якобы военнослужащей Национальной гвардии Украины Натальи Вовк, которую ФСБ обвиняет в убийстве Дарьи Дугиной – дочери российского философа и пропагандиста Александра Дугина. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook в понедельник, 22 августа.

По его словам, роспропаганда вместе с ФСБ пробила очередное дно.

"Наклепали в фоторедакторе фальшивых удостоверений Национальной гвардии и ну давай рассказывать ватникам сказки про то, что девушка с украинской фамилией Вовк подложила бомбу под машину фашиствующей семейки Дугиных", – написал Геращенко.

Он заверил, что в Украине "тоже умеют рисовать и делать фотоколлажи".

"Вот, гляньте, какой персонаж у нас служит в Нацгвардии прямо сейчас", – и обнародовал удостоверение с изображением российской пропагандистки Маргариты Симоньян в форме украинской Нацгвардии.

Напомним, сегодня в ФСБ заявили о якобы раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Ее автомобиль был заминирован 43-летней Натальей Вовк из полка Азов, которая приехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан, считают в российской спецслужбе.

В Азове ответили, что заявление о якобы причастности полка к убийству дочери Дугина это очередная недоработка и фейк от ФСБ.