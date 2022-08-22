Уменьшилось количество новых долгов украинцев

Общее количество исполнительных производств по взысканию задолженностей возросло на 441 311 с февраля 2022 года, а за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано вдвое больше.

За время полномасшмабного вторжения РФ украинцы накопили почти полмиллиона новых долгов, зарегистрированных в реестре, но это вдвое меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Минюста, сообщает Опендатабот.

Общее количество исполнительных производств по взысканию задолженностей возросло на 441 311 с февраля 2022 года, а за аналогичный период в 2021 году было зафиксировано вдвое больше исполнительных производств за долги - почти 944 000.

Наибольший рост зафиксирован в таикх категориях:

штрафы за административные правонарушения – +107 000;

штрафы за нарушение ПДД – +100 000;

задолженности за коммуналку – + 52 000.

Напомним, западные СМИ ранее уже сообщали, что Киев попросит у кредиторов отсрочку по внешним долгам, поскольку Украине необходимы наличные на случай затяжной войны с РФ.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил постановление о двухлетней отсрочке на выплату внешних долгов.