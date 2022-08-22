На Днепропетровщине во время обстрела ранена женщина

Осколочное ранение получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщает глава облсовета.

Российские оккупанты днем из Ураганов обстреляли Зеленодольскую общину, в результате чего была ранена 61-летняя женщина. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Днем российские оккупационные войска из Ураганов ударили по Зеленодольской общине. В результате обстрела осколочное ранение получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Два кассетных боеприпаса упали во двор домохозяйства, там повреждены два хозяйственных здания", - пишет Лукашук.

Кроме этого, вечером враг обстрелял пограничные территории Широковской общины, из Ураганов ударили и по Великой Костромке. Жертв и разрушений нет.

Напомним, ночью 22 августа российская армия нанесла удары по трем районам Днепропетровщины - Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому.