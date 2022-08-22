Полиция усиливает патрулирование 23-24 августа
Национальная полиция Украины усиливает патрулирование 23-24 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Как сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев, за общественным порядком в эти дни будут следить около 6,5 тысяч нарядов патрульных полицейских, взрывотехников, кинологов и спецназовцев, поскольку враг может попытаться дестабилизировать ситуацию в крупнейшие государственные праздники Украины.
"Национальная полиция и все правоохранительные органы готовы к разным сценариям. Но вместе с тем мы обращаемся к гражданам с просьбой избегать скопления людей, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать местам укрытия", - сказал Сергеев.
Не исключает полиция и возможности активизации диверсионно-разведывательных групп, поэтому правоохранители будут усиленно патрулировать и проводить проверки на блокпостах.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День Независимости и другие важные исторические даты, несмотря на войну. Также стал известен план мероприятий по празднованию Дня Независимости.
Накануне в Киеве на Крещатике накануне празднования Дня Независимости выставили уничтоженную российскую военную технику.