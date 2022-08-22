Полиция усиливает патрулирование 23-24 августа

За общественным порядком в эти дни будут следить около 6,5 тысяч нарядов патрульных полицейских, взрывотехников, кинологов и спецназовцев.

Национальная полиция Украины усиливает патрулирование 23-24 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев, за общественным порядком в эти дни будут следить около 6,5 тысяч нарядов патрульных полицейских, взрывотехников, кинологов и спецназовцев, поскольку враг может попытаться дестабилизировать ситуацию в крупнейшие государственные праздники Украины.

"Национальная полиция и все правоохранительные органы готовы к разным сценариям. Но вместе с тем мы обращаемся к гражданам с просьбой избегать скопления людей, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и следовать местам укрытия", - сказал Сергеев.

Не исключает полиция и возможности активизации диверсионно-разведывательных групп, поэтому правоохранители будут усиленно патрулировать и проводить проверки на блокпостах.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отмечать День Независимости и другие важные исторические даты, несмотря на войну. Также стал известен план мероприятий по празднованию Дня Независимости.

Накануне в Киеве на Крещатике накануне празднования Дня Независимости выставили уничтоженную российскую военную технику.