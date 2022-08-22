На Сумщину "прилетело" еще около 80 снарядов

Глава Сумской ОВА сообщил, что в этот раз жертв и разрушений нет, а последствия пожара пока уточняются.

В понедельник, 22 августа, российские войска выпустили около 80 пулеметных снарядов по территории приграничных общин Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около 18 вечера по Середино-Будской общине стреляли из миномета - 2 прилета и 3 выстрела осветительными снарядами. Недалеко от города возник пожар, опять возле очистных сооружений, это уже второй раз за месяц", - написал Живицкий.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Последствия пожара уточняются.

Напомним, в субботу, 20 августа, по региону было выпущено более 40 снарядов.

