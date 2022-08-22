В Херсоне раздались мощные взрывы - соцсети

В пригороде областного центра уничтожен вражеский склад боеприпасов, а в Чернобаевке - предварительно, российская военная база.

Во временно оккупированном Херсоне вечером в понедельник, 22 августа, раздалось не менее шести взрывов. Об этом информируют местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, украинская армия наносит удары по позициям российских войск. Отмечается, что российская ПВО не смогла перехватить снаряды.

Кроме того, появились сообщения о "прилетах" по Чернобаевке.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, в районе Херсона уничтожен вражеский склад боеприпасов, а в Чернобаевке - предварительно, российская военная база.

Как сообщалось, ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту. Атака была совершена, когда по нему двигалась колонна российской техники.