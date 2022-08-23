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Зеленский анонсировал новую ветеранскую политику

Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и уважаемых групп в обществе, констатировал президент.
Зеленский анонсировал новую ветеранскую политику

В Украине будет создана новая система ветеранской политики, в которой будут учтены все потребности украинских военных в отставке. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения в понедельник, 22 августа.

  "Ветераны войны за независимость Украины стали одной из самых значимых и уважаемых групп в нашем обществе. Со своей спецификой, со своими потребностями, со своими ожиданиями, на которые нужно реагировать, чтобы ветераны могли внести свой вклад не только в защиту нашего государства на передовой, но и в послевоенное развитие Украины", - сказал глава государства.

Он отметил, что примером для новой ветеранской политики могут стать американская или израильская модели.

"Мы создадим такую ​​систему ветеранской политики, услуг и сервисов для ветеранов, возможности их перехода от военного дела к гражданской жизни, которая будет на одном уровне с сильнейшими аналогичными системами в мире", - уточнил Зеленский.

Напомним, по словам украинского лидера, безусловное уважение к ветеранам должно ощущаться на всех уровнях общественной жизни в Украине и воплощаться не на словах, а в практических вещах.

 

 

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