В СНБО прокомментировали убийство Дугиной

Пропагандист Дугин и его дочь критиковали темпы ведения войны в Украине, и могли за это поплатиться, подчеркнул Данилов.

Убийство Дарьи Дугиной - это работа российских спецслужб. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в понедельник, 22 августа.

"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши парни и девушки. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения - это работа российских спецслужб", - сказал он.

По мнению главы СНБО, поскольку Дугин и его дочь критиковали темпы ведения войны в Украине, то могли за это поплатиться.

"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации - это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить. Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", - добавил Данилов.

Напомним, Россия "повесила" убийство Дугиной на украинку и ее 12-летнего ребенка. В Офисе президента заявили о "вымышленных мирах" РФ.