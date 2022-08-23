У Антоновского моста оккупанты строят переправу - облсовет

Российские войска нашли "новое инженерное решение" - строят не Днепре переправу из барж, информировал Хлань.

После очередного удара защитников Украины по Антоновскому мосту российские войска начали строить переправу через Днепр из барж. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"ВСУ еще раз доказали, что продолжается огневой контроль над мостами - несколько раз попали в Антоновский, который снова непригоден осуществлять планы россиян. Те уже свозят баржи - будут делать какое-нибудь новое инженерное решение - переправу с барж", - информировал он.

Однако, по словам представителя властей региона, оккупанты "как лезли, так и лезут, до сих пор имеют значительный запас всего, чтобы терроризировать и нашу область, и соседние".

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live заявил, что Антоновский мост в Херсонской области "все еще в рабочем состоянии, и по нему идет военная техника РФ".

Как сообщалось, во время удара ВСУ по Антоновскому мосту по нему ехала колонна военных КАМАЗов захватчиков.