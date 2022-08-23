Эрдоган хочет встречи Зеленского и Путина: реакция ОП

Турецкий президент стремится стать не просто региональным лидером, а лидером, с которым будут считаться все страны мира, считают в Киеве.

В вопросе Украины и России президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "играет свою игру". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ в понедельник, 22 августа.

Таким образом представитель Киева прокомментировал последнее заявление турецкого лидера о том, что целью Анкары является организация встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время, "чтобы разрешить кризис между странами" путем подписания договора, аналогичного зерновой инициативе.

"Эрдоган - абсолютно умный человек, который играет в свою игру. Это игра на то, чтобы выиграть президентские выборы в Турции, решить ряд экономических проблем, стать не просто региональным лидером, а лидером, с которым будут считаться и страны Запада, и страны Африки, и страны Средиземноморья", - отметил Подоляк.

Советник ОП акцентировал, что глава Турции "понимает, что и как он делает", когда предлагает переговоры лидеров двух воюющих стран.

Напомним, накануне стало известно, что Турция удвоила импорт российской нефти в этом году в рамках расширения сотрудничества с РФ на фоне западных санкций.