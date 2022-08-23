На юге ВСУ отбили восемь атак врага

Защитники нанесли удары по опорному пункту и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов.

За сутки 22 августа российские войска восемь раз атаковали позиции защитников Украины вдоль линии фронта на юге страны. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг.

Как указано, потерь среди украинских воинов нет.

В то же время авиационные удары ВСУ по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов, их складам боеприпасов и по средствам противовоздушной обороны имели убедительный результат.

"В сочетании с выполнением огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в количестве 17 рашистов, 1 зенитно-ракетного комплекса Бук, 1 буксированного минометного комплекса Сани 120 мм калибра, 5 единиц автомобильной и бронированной техники", - отчитались бойцы.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении россияне сосредоточили основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск и огневом поражении наших подразделений.