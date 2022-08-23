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На юге ВСУ отбили восемь атак врага

Защитники нанесли удары по опорному пункту и районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники российских оккупантов.
На юге ВСУ отбили восемь атак врага

За сутки 22 августа российские войска восемь раз атаковали позиции защитников Украины вдоль линии фронта на юге страны. Об этом говорится в сводке оперативного командования Юг.

Как указано, потерь среди украинских воинов нет.

В то же время авиационные удары ВСУ по опорному пункту, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники оккупантов, их складам боеприпасов и по средствам противовоздушной обороны имели убедительный результат.

"В сочетании с выполнением огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в количестве 17 рашистов, 1 зенитно-ракетного комплекса Бук, 1 буксированного минометного комплекса Сани 120 мм калибра, 5 единиц автомобильной и бронированной техники", - отчитались бойцы.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении россияне сосредоточили основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения украинских войск и огневом поражении наших подразделений.

 

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