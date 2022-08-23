Появились эксклюзивные кадры работы ССО на востоке

Украинские бойцы большое внимание уделяют уничтожению логистики, путей и маневров российских оккупантов.

Обнародовано видео подрыва Силами спецопераций ВСУ одного из мостов в Донецкой области. Ролик появился в понедельник, 22 августа, на странице командования ССО в Facebook.

"Большое внимание мы уделяем уничтожению логистики, путей и маневров российских оккупантов. Для этого воины ССО используют разнообразные способы и совершают атаки на многих, в том числе и чувствительных для инфраструктуры участках, временно контролируемых врагом", - говорится в подписи.

По информации бойцов, видео снято несколько недель назад.

"В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой. После деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены. В отличие от русских оккупантов", - подчеркнули защитники.

Как сообщалось, Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету Сили спеціальних операцій Збройних сил України.