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Карта боевых действий в Украине 23.08.2022

Актуальные карты боевых действий в Украине 23.08.2022 от Deep State и liveuamap.com.
Карта боевых действий в Украине 23.08.2022
Иллюстративное фото / EPA
Российские оккупанты продолжают ведение боевых действий на территории Украины. С тем, как менялась ситуация на фронте, вы можете ознакомиться по актуальным картам от Deep State и liveuamap.com.

Карта боевых действий в Украине 23.08.2022 Deep State

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Deep State опубликовали новую карту, на которой видны перемещения оккупационных войск за последнее время:

Карта боевых действий в Украине / скриншот
Карта боевых действий в Украине / скриншот

Карта боевых действий в Украине 23.08.2022 liveuamap.com

На liveuamap.com также была обновлена интерактивная карта боевых действий:

Карта боевых действий в Украине / скриншот
Карта боевых действий в Украине / скриншот

В целом ситуация на фронте претерпела следующих изменений:

  • В Харькове прогремели взрывы после пуска ракеты из Белгородской области;
  • В Севастополе и его окрестностях прогремели сильные взрывы;
  • Один человек погиб при обстреле Запорожской ТЭЦ;
  • Прогремели взрывы на складе боеприпасов в Новой Каховке;
  • Зафиксированы взрывы возле Антоновского моста в Херсоне.

Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.

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