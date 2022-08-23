Карта боевых действий в Украине 23.08.2022
Актуальные карты боевых действий в Украине 23.08.2022 от Deep State и liveuamap.com.
Российские оккупанты продолжают ведение боевых действий на территории Украины. С тем, как менялась ситуация на фронте, вы можете ознакомиться по актуальным картам от Deep State и liveuamap.com.
Карта боевых действий в Украине 23.08.2022 Deep State
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Deep State опубликовали новую карту, на которой видны перемещения оккупационных войск за последнее время:
Карта боевых действий в Украине 23.08.2022 liveuamap.com
На liveuamap.com также была обновлена интерактивная карта боевых действий:
В целом ситуация на фронте претерпела следующих изменений:
- В Харькове прогремели взрывы после пуска ракеты из Белгородской области;
- В Севастополе и его окрестностях прогремели сильные взрывы;
- Один человек погиб при обстреле Запорожской ТЭЦ;
- Прогремели взрывы на складе боеприпасов в Новой Каховке;
- Зафиксированы взрывы возле Антоновского моста в Херсоне.
Ранее Зеленский рассказал, что РФ выпустила по Украине 3,5 тыс. ракет. Президент поблагодарил друзей Украины в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.
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